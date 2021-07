Felipe Anderson spinge per tornare alla Lazio. Frenata per Brandt: Rose vuole valutarlo

Felipe Anderson spinge per tornare alla Lazio: secondo l'edizione odierna del Corriere di Roma, il brasiliano starebbe mettendo pressione al West Ham per sbloccare la trattativa con i biancocelesti. Il club londinese l'ha da tempo inserito nella lista dei cedibili, ma va colmata la distanza tra domanda e offerta: Lotito offre 7 milioni, gli Hammers ne chiedono 3 in più. Discorso opposto per Brandt: il nuovo tecnico del Dortmund, Marco Rose, lo vuole valutare con attenzione prima di avallare eventualmente la sua cessione. Per tentare l'affondo, dunque, la Lazio dovrà attendere ancora qualche settimana.