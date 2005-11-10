Feyenoord, Hadj Moussa: "Il Como ci ha lasciato spazio nella ripresa: per me è congeniale"
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Niccolò Righi
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ieri alle 23:08Serie A
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14.10.2026 23:08Serie A
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Anis Hadj Moussa, attaccante del Feyenoord che ha segnato il gol del 2-1 e ha propiziato l'autogol di Sanchez nella vittoria per 3-2 contro il Como, è stato premiato come Player of the Match e ha parlato ai microfoni di Ziggo Sport.
Queste le sue parole nel post partita: "Nel secondo tempo c'era più spazio, quindi ho potuto puntare il difensore nell'uno contro uno. È una situazione che mi è congeniale. Riguardo al mio gol, non saprei spiegare perché abbia scelto di calciare sul primo palo: è una decisione che prendi d'istinto, in quel preciso momento". E ancora: "Abbiamo giocato come una famiglia. Do tutto per la squadra, per il club, in ogni partita. È incredibile, con lo stadio e i tifosi. Sono felice di essere qui".
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