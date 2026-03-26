Focus TMW Finita era Wenger, l'Arsenal ha pochi dall'Academy. Ma sono Saka e Dowman

È finita l'era Wenger, sono arrivati i soldi. Perché l'Arsenal in prima squadra non può più contare su una colonia di giocatori cresciuti nell'academy e poi lanciati giocoforza per mancanza di fondi. A quel tempo si stava pagando il mutuo per l'Emirates e pescare Cesc Fabregas era un esercizio facile - pur allo stesso tempo difficile per rimanere competitivi - ma quella era la direzione e la politica. Ora che il fatturato è alto, anche i Gunners preferiscono comprare da fuori. Ma quelli che crescono all'interno sono buoni.

Il valore

Dei tre canterani chi recita la parte del protagonista è Bukayo Saka, che vale oltre 120 milioni di euro. Rinnovo a parte, difficilmente si muoverà dall'Emirates. Poi c'è la crescita del terzino Miles Lewis-Kelly che bisogna valutare (circa 35 milioni). Altri - come Ethan Nwaneri - sono andati via in prestito per crescere, perché il livello è più alto in questo momento.

Andiamo al Max

Perché poi c'è la prossima stella indiscussa dei Gunners, cioè Max Dowman, in gol nell'ultima di Premier, seppur all'ultimo minuto, con una giocata che sembrava la copia delle accelerazioni di Henry, pur a porta vuota. Poi può essere una Supernova o durare per due decenni e mezzo, visto che ha 15 anni.

Portieri: -

Difensori: Miles Lewis-Kelly

Centrocampisti: Max Dowman

Attaccanti: Bukayo Saka

Esordienti: -