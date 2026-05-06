Saka vuole la rivincita: "Chi preferisco tra PSG e Bayern? Lo sapete benissimo..."

Dopo la qualificazione alla finale di Champions League, Bukayo Saka ha lasciato intendere chiaramente quale potrebbe essere il suo avversario ideale per l’ultimo atto in programma a Budapest. L’esterno dell’Arsenal, intervenuto ai microfoni di CBS Sports, ha infatti lanciato un messaggio neanche troppo velato: il desiderio è quello di affrontare il Paris Saint-Germain.

Pur mantenendo un tono prudente, Saka ha lasciato trasparire le sue intenzioni con una risposta carica di significato. Alla domanda su quale squadra preferirebbe incontrare in finale, ha inizialmente scherzato: "Sapete che non potete farmi questa domanda, vi darò una risposta da media training". Poi, incalzato, ha aggiunto: "Ma in fondo sapete benissimo chi vorrei affrontare…". Un riferimento evidente al PSG, campione in carica e squadra che lo scorso anno eliminò i Gunners proprio in semifinale.

Il desiderio di rivincita è quindi forte nello spogliatoio londinese, ancora segnato dalla doppia sfida persa nella passata edizione. Una situazione che ricorda, per certi versi, quanto accaduto con Robert Sánchez, portiere del Chelsea, che mesi fa aveva provocato i parigini chiedendo di affrontarli nuovamente. Anche in quel caso, però, il campo aveva dato un verdetto netto a favore del PSG. Ora resta da capire chi sarà l’avversario dell’Arsenal nella finale del 30 maggio. Ma una cosa è certa: se dovesse essere il PSG, per Saka e compagni non sarebbe solo una partita, bensì un’occasione per regolare i conti e riscrivere la storia recente.