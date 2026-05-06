Arsenal in finale di Champions, Henry sprona Saka: "Andatevi a prendere questo trofeo"

"Noi eravamo gli Invincibili, ma non siamo riusciti a vincere la Champions. Se voi lo farete, diventerete per tutti gli Indimenticabili". Parole che scaldano il cuore quelle di Titi Henry a Bukayo Saka, capitano dell'Arsenal per il quale tifa sin da quando era bambino e che ieri ha trascinato dritto in finale di Champions League dopo l'1-0 segnato all'Atletico Madrid ieri sera all'Emirates.

Nel corso della conversazione strappata ai microfoni di CBS Sports Golazo, l'ex leggenda del club londinese si è complimentato con l'attaccante inglese per aver portato i Gunners all'atto finale in Champions League. Impresa che non riusciva dal 2006, quando l'Arsenal perse per 2-1 contro il Barcellona di Eto’o e Ronaldinho. "Vi auguro davvero il meglio", ha proseguito Henry. "Non voglio portarvi sfortuna, anche se mi piacerebbe che il nostro nome restasse", ha detto il fuoriclasse francese a Saka, con l'orgoglio ancora intatto per quanto riuscito a fare con la maglia del club.

Ma Titi non ha fatto prevalere nessun senso di egoismo e parlando a cuore aperto con l'attuale leader dell'Arsenal ha concluso con un incoraggiamento per la finale di Budapest: "Andatevi a prendere questo titolo!". Il sorriso di Saka è stato tutto un programma, consapevole di giocarsi ancora tanto in stagione, con la Premier League ormai agli sgoccioli e il trofeo a chiamare. Ma quest'anno potrebbe essere magico, con la Champions a chiamare, in attesa di scoprire chi ci sarà tra Bayern Monaco e PSG.