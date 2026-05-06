Arsenal in finale di Champions, Saka: "Sensazione meravigliosa, partita ad alta intensità"
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L'Arsenal torna in finale di Champions League dopo 20 anni, eliminando l'Atletico Madrid in semifinale. All'Emirates finisce 1-0 per i Gunners, decide la rete di Bukayo Saka. Queste le sue parole ai microfoni di Amazon Prime al termine della sfida: "È una sensazione meravigliosa, si vede cosa significa per noi, cosa significa per i tifosi. Siamo tutti felicissimi".
"È stata una partita ad alta intensità. Significava molto per entrambe le squadre e siamo riusciti a gestirla bene e ad arrivare in finale, quindi siamo contenti".
Il gol?
"In quelle situazioni cerco solo di restare nel vivo dell'azione. A volte la palla rimbalza a te, a volte no, ma bisogna essere lì, e io c'ero".
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