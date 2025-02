Fiorentina agli ottavi contro una tra Borac e Panathinaikos: il tabellone di Conference

Si sono conclusi i playoff di Conference League e la Fiorentina conosce dunque i due nomi dai quali, con il sorteggio di domani dalle ore 14 a Nyon, emergerà la sfidante per gli ottavi. I viola di Palladino se la vedranno contro una tra i bosniaci del Borac Banja Luka e i greci del Panathinaikos.

TABELLONE OTTAVI CONFERENCE LEAGUE (6 e 13 marzo)

Real Betis vs Chelsea/Vitoria Guimaraes

Jagiellonia vs Legia/Cercle Brugge

Celje vs Djurgardens/Lugano

Panathinaikos vs Fiorentina/Rapid Vienna

Borac Banja Luka vs Rapid Vienna/Fiorentina

Pafos vs Lugano/Djurgardens

Molde vs Cercle Brugge/Legia

Copenaghen vs Vitoria Guimaraes/Chelsea

Conference League, il ritorno dei playoff

APOEL - Celje (andata 2-2) 0-2: 45'+4 Kucys, 51' Svetlin

Jagiellonia - TSC (andata 3-1) 3-1: 8' Hansen (J), 17' Lazetic (T), 70' Imaz (J), 76' aut. Radojevic (J)

Panathinaikos - Vikingur (andata 1-2) 2-0:: 70' Mladenovic, 95' Tete

Shamrock Rovers - Molde (andata 1-0) 0-1 (5-7 d.c.r.): 10' Eikrem

Betis - Gent (andata 3-0) 0-1: 87' Brown

Heidenheim - Copenaghen (andata 2-1) 1-3 d.t.s.: 37' Chiakha (C), 53' rig. Diks (C), 74' Scienza (H), 114' Huescas (C)

O. Lubiana - Borac Banja Luka (andata 0-1) 0-0

Pafos - Omonia (andata 1-1) 2-1: 28' Bruno (P), 60' Jovetic (O), 65' Silva (P)