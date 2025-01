Fiorentina, altra idea per l'attacco: occhi su Ngonge, chiuso nel Napoli di Conte

La Fiorentina, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, ha spostato i propri radar su Cher Ndour, centrocampista italiano classe 2004 di proprietà del PSG ma in prestito al Besiktas in questa prima parte di stagione.

Secondo Sky Sport però i movimenti in entrata dei viola potrebbero non finire qui, dopo gli arrivi nelle scorse settimane di Nicolas Valentini e di Michael Folorunsho. Nello specifico Pradè e Goretti vorrebbero infatti mettere a disposizione di mister Raffaele Palladino anche un giocatore offensivo in più. Per l'emittente, il nome buono potrebbe essere quello di Cyril Ngonge, esterno che non sta trovando spazio nel Napoli di Antonio Conte e che era stato seguito dai viola anche ai tempi dell'Hellas Verona.

La Fiorentina in questa sessione di mercato aveva prima tentato l'assalto, senza fortuna, a Luiz Henrique del Botafogo, salvo poi dirottare il gradimento su Dennis Man del Parma. Ora i fari puntati su Ngonge, vecchio pallino della dirigenza ora chiuso al Napoli. Per quanto riguarda le uscite, invece, dopo aver definito il passaggio di Christensen alla Salernitana, di Martinez Quarta al River Plate e di Kayode al Brentford, la società viola lavorerà sulle situazioni di Cristiano Biraghi, Jonathan Ikone e Christian Kouame su cui è da registrare un fresco interesse da parte dell'Empoli.