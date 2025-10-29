Fiorentina avanti con Pioli. Il tecnico: "Non penso al mio futuro ma a migliorare la classifica"

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta per 3-0 con l'Inter: "Non siamo riusciti a fare di più, non è che non si poteva. Nel secondo tempo hanno alzato il ritmo, noi abbiamo fatto fatica a reggere e tenere palla per non fare sempre la fase difensiva. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, potevamo fare di più prima del gol subito. Dopo è stato tutto più difficile".

La partita di domenica con il Lecce diventa decisiva?

"Non sto pensando al mio futuro ma a rimediare e migliorare la classifica, che ci vede in grande difficoltà. Ora Lecce e Genoa sono due partite molto importanti per allungare la classifica e vincere la prima in campionato, come non siamo ancora riusciti a fare".

Ha pensato a provare a mettere l'Inter in difficoltà sulle fasce?

"Volevamo, sappiamo quanto spingono lì con la palla e potevamo sorprenderli in profondità. Loro hanno pressato forte per tutta la partita, noi abbiamo palleggiato troppo poco senza andare in profondità. E contro giocatori bravi balisticamente rischi. L'intenzione era non concedere spazi e lo abbiamo fatto bene per tutto il primo tempo, ma quando hanno alzato i ritmi non siamo più riusciti a essere pericolosi. E loro sono stati bravi a colpire dove noi non riuscivamo a chiudere".

Perché cambia sempre centrocampo?

"Mi fido di loro, oggi ho scelto un centrocampo più di gamba, di sostanza e peso perché sapevo che c'era da correre. Altre volte avevamo scelto il palleggio ma oggi era difficile. E poi parliamoci chiaro: se non abbiamo visto nessuna partita in campionato, qualche difficoltà la abbiamo. Stiamo cercando di risolverla, non è una scusante ma c'è stato anche un calendario che ci ha fatto incontrare tutte quelle davanti. Dovremo essere superiori a questa bassa classifica, ma non è vero che non siamo stati cattivi o aggressivi. Magari le altre partite, ma stasera sfidavmo una squadra con tasso tecnico e fisicità. Poi non siamo riusciti a reggere e reagire".