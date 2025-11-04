La Curva Fiesole se la prende con Pioli: due striscioni contro l'ex allenatore della Fiorentina

Nelle scorse ore la Fiorentina ha optato per l'esonero di Stefano Pioli, giudicato tra i principali responsabili per la pessima partenza in campionato con appena 4 punti raccolti dai viola nelle prime 10 partite. Uno score che rende la squadra attuale la peggiore di sempre in una striscia iniziale in Serie A.

E adesso prende parola anche la Curva Fiesole. Il cuore pulsante del tifo organizzato della Fiorentina ha infatti comunicato tramite un paio di striscioni, affissi nei paraggi del Franchi. Di seguito il contenuto dei due stendardi, riferito dal portale specializzato Firenzeviola.it, con il primo che recitava: “Pioli, amor€ sì ma per la buonuscita. Addio m...a!”, mentre il secondo aggiungeva: “Pioli, non si giura finto amor€, traditore!”. Entrambi gli striscioni firmati dalla Curva.

La notizia dell'esonero di Pioli da parte della Fiorentina è stata ufficializzata dal club viola nelle scorse ore tramite il comunicato che segue: "Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall'allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa".

Nell'immagine dell'articolo, realizzata da FirenzeViola.it, uno dei due striscioni affissi in queste ore fuori dal Franchi dalla Fiesole.