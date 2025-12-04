Fiorentina, dicembre mese della verità. Si parte dal Mapei, ed è pronto un vero e proprio esodo

Una salvezza che, per il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, "passerà molto dalle gare di dicembre". Queste le parole che qualche giorno da il tecnico piemontese pronuncio al termine della gara di Conference contro l’AEK. Il messaggio è chiaro e diretto: “Dovremmo fare punti contro squadre che ci riterranno superiori. Nel ‘calendario dell’avvento’ della lotta salvezza, la prima ‘casella’ che i viola apriranno sarà quella del sabato sei dicembre, quando Kean e compagni saranno impegnati al Mapei Stadium di Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo.

A quel punto, inizierà un mini–ciclo che potrebbe davvero indirizzare la stagione. Due gare consecutive in casa, prima contro la Dinamo Kiev in Conference League e poi contro l’Hellas Verona, match in cui non saranno ammessi passi falsi. Una vittoria in Europa rimetterebbe a posto anche la classifica europea in chiave qualificazione diretta, mentre i punti con il Verona peseranno come oro per il campionato, contro quella che ad oggi condivide l’ultimo posto con la Fiorentina. Poi la trasferta a Losanna, ultima gara della League Phase di Conference, e un’altra partita interna contro l’Udinese. Infine, l’ultimo atto dell’anno solare: il 27 dicembre al Tardini di Parma, una sfida che potrebbe diventare decisiva per presentarsi al 2026 con tutt’altro spirito. Un calendario fittissimo, complesso ma potenzialmente favorevole. È questo il bivio che attende la Fiorentina: dicembre può far tornare a respirare Firenze oppure affossarla definitivamente.

Nel frattempo, i tifosi della Fiorentina sono pronti ad accogliere l’invito di Edin Dzeko e a sostenere con impeto la squadra in difficoltà. Sono infatti già stati venduti oltre 2000 biglietti per la trasferta a Reggio Emilia e la Curva Fiesole ha invitato tutti i tifosi viola a recarsi al Mapei Stadium: “”Nell’ora di sconforto e di vittoria” recita il nostro inno” inizia il comunicato. “L’amore incondizionato per la nostra maglia non conosce limiti. Firenze, come ha sempre fatto risponderà presente con fierezza ed orgoglio per uscire da questa situazione. Sabato tutti a Reggio Emilia con una sciarpa e una bandiera, uniti e compatti verso un unico obiettivo: la vittoria”.