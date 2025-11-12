Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fantacalcio - L'analisi della nuova Fiorentina di Vanoli

Fantacalcio - L'analisi della nuova Fiorentina di VanoliTUTTO mercato WEB
Oggi alle 10:10Fantacalcio
Luca Di Leonardo

Dopo l'esonero di Stefano Pioli, la Fiorentina ha scelto il suo nuovo allenatore, è Paolo Vanoli, reduce dalla positiva esperienza alla guida del Torino nell'ultima Serie A, culminata con l'11^ posto in classifica.

Vanoli vanta già un'esperienza di due anni (2000-2002) da calciatore in maglia viola, con 59 presenze, 3 assist e 3 gol, uno dei quali nella finale di andata della Coppa Italia 2000-2001 conquistata contro il Parma.

Da allenatore è stato un tecnico federale per 8 anni, guidando da capo allenatore l'Under 18 e l'Under 19, e in seguito è entrato nello staff di Antonio Conte, che ha seguito nelle esperienze al Chelsea e all'Inter. Nel 2021 ha assunto la guida dello Spartak Mosca, portata alla vittoria della Coppa di Russia, poi nel 2022 è passato al Venezia, con cui ha conquistato la promozione in Serie A tramite i play-off nel 2023-2024.
A Vanoli l'arduo compito di riportare la Fiorentina nelle zone alte della classifica e di andare avanti il più possibile in Conference League, oltre a ridare entusiasmo ad un ambiente depresso dall'ultimo posto in classifica.

Dal punto di vista tattico sarà tutto da valutare quanto e come Vanoli cambierà la squadra: con il Torino inizialmente proseguì con il sistema tattico di Ivan Juric, suo predecessore, per poi modificare l'assetto in un 4-2-3-1 più aggressivo in fase offensiva nella seconda parte di stagione. Proprio in virtù della necessità impellente di fare punti per uscire dalla zona salvezza, anche in questa nuova avventura potrebbe proporre il precedente sistema di gioco, per poi cambiare per avvicinarsi di più alle sue idee di calcio.

(3-5-2)
De Gea
Pongracic - Marí (Comuzzo) - Ranieri
Dodô - Mandragora (Fazzini) - Nicolussi Caviglia (Fagioli) - Sohm (Ndour) - Gosens
Gudmundsson (Piccoli/Dzeko) - Kean

Nulla di diverso, sia in termini di modulo che di uomini, dalla Fiorentina di Stefano Pioli. I ballottaggi riguardano le pedine di centrocampo e l'utilizzo di Gudmundsson o di una punta di peso come Piccoli o Dzeko. C'è anche l'ipotesi doppio play con Fagioli e Nicolussi Caviglia.

(3-4-1-2)
De Gea
Pongracic - Marí (Comuzzo) - Ranieri
Dodô - Mandragora (Sohm) - Nicolussi Caviglia (Fagioli) - Gosens
Gudmundsson
Dzeko (Piccoli) - Kean

In questa variante c'è l'opzione di aggiungere un giocatore offensivo sulla linea dei trequartisti come Fazzini o Ndour, o l'utilizzo di Gudmundsson alle spalle di due punte centrali, con ballottaggio tra Dzeko e Piccoli accanto a Kean. Altra ipotesi è il 3-4-2-1 con l'inserimento di uno tra Fazzini e Ndour alle spalle dell'attaccante azzurro, a scapito di una punta.

(4-3-1-2)
De Gea
Dodô - Pongracic - Ranieri - Gosens
Mandragora (Sohm) - Nicolussi Caviglia (Fagioli) - Fazzini (Ndour)
Gudmundsson
Dzeko (Piccoli) - Kean

Così com'è accaduto nel Toro, Vanoli potrebbe cambiare in corso d'opera schierando i 4 difensori, ma non avendo esterni offensivi di ruolo, in avanti opterebbe per un 4-3-1-2 con Gudmundsson e le due punte centrali, oppure il 4-3-2-1 con l'utilizzo dell'islandese e di Fazzini o Ndour alle spalle di Kean.

Articoli correlati
Fantacalcio - I Player of the Match della 11^ giornata Fantacalcio - I Player of the Match della 11^ giornata
Fantacalcio, top & flop 11^ giornata Serie A Fantacalcio, top & flop 11^ giornata Serie A
Fantacalcio, 11^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match Fantacalcio, 11^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Altre notizie Fantacalcio
Fantacalcio - L'analisi della nuova Fiorentina di Vanoli Fantacalcio - L'analisi della nuova Fiorentina di Vanoli
Fantacalcio - I Player of the Match della 11^ giornata Fantacalcio - I Player of the Match della 11^ giornata
Fantacalcio, top & flop 11^ giornata Serie A Fantacalcio, top & flop 11^ giornata Serie A
Fantacalcio, 11^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match Fantacalcio, 11^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Fantacalcio, il nuovo Genoa targato Daniele De Rossi Fantacalcio, il nuovo Genoa targato Daniele De Rossi
Fantacalcio, i migliori difensori delle prime 10 giornate Fantacalcio, i migliori difensori delle prime 10 giornate
Fantacalcio, gli MVP della 10^ giornata Serie A Fantacalcio, gli MVP della 10^ giornata Serie A
Fantacalcio, Top & Flop 10^ giornata Serie A 2025-2026 Fantacalcio, Top & Flop 10^ giornata Serie A 2025-2026
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
2 Panchine Serie B 2025/26: ecco il quarto esonero. Vivarini lascia il Pescara
3 Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
4 Dal Napoli alla Juve, dal Milan all'Inter fino a Barcellona e City: chi prenderà Atta?
5 Ibrahim Ba, come tutte le più belle cose visse un giorno solo. Contro la Lazio
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Rabiot fa gli straordinari per il derby: rientro in gruppo previsto per martedì
Immagine top news n.1 Fuori non si ride, ma in campo è peggio: Napoli, quanto ti sta mancando De Bruyne
Immagine top news n.2 Dal Napoli alla Juve, dal Milan all'Inter fino a Barcellona e City: chi prenderà Atta?
Immagine top news n.3 Juventus, tutte le risposte del nuovo ad Comolli: "Mercato, il ds, Vlahovic e Spalletti"
Immagine top news n.4 Sliding doors Palladino: dal possibile ritorno in viola alla firma fino al 2027 con l'Atalanta
Immagine top news n.5 Il caso (rientrato) Lobotka, l'addio di Micheli, l'eco di Conte: Napoli, sono giorni intensi
Immagine top news n.6 Juventus, Comolli e il futuro di Vlahovic: "Con lui abbiamo un accordo, parleremo a fine stagione"
Immagine top news n.7 Il nuovo ad Damien Comolli a 360° sulla Juventus: "Sono ossessionato dalla vittoria"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.2 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.4 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ravenna, Mandorlini: "Progetto solido e gruppo unito. Vogliamo crescere passo dopo passo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma e Inter, ecco dove hanno inciso Chivu e Gasperini secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "L'irlandese Marshall come Julian Alvarez. E l'islandese Hlysson..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, chi se parte Gimenez a gennaio? Dovbyk idea in archivio, le piste Icardi e David
Immagine news Serie A n.2 Juventus, i 3 motivi per i quali Ottolini è in pole come nuovo direttore sportivo
Immagine news Serie A n.3 Lucumi certezza del Bologna nonostante il mercato. Ma dov'è finito Dominguez?
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, preparazione sbagliata? Il docente: "Cauti, so che Pioli è un cultore"
Immagine news Serie A n.5 Verso Atletico-Inter: Lautaro fa il vaccino per giocare Angola-Argentina, Julian Alvarez no
Immagine news Serie A n.6 Italia, Gattuso perde Cambiaghi: rientra a Bologna. Calafiori a parte: punta la Norvegia
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Crotone interviene sulla squalifica al Dg Vrenna: il comunicato del club calabrese
Immagine news Serie B n.2 Venezia, Kike Perez: "Vogliamo lottare per la promozione, e venderemo cara la pelle"
Immagine news Serie B n.3 Panchine Serie B 2025/26: ecco il quarto esonero. Vivarini lascia il Pescara
Immagine news Serie B n.4 Padova, Fortin: "Siamo un gruppo ambizioso, ma l'obiettivo resta la salvezza"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la 12ª giornata di campionato
Immagine news Serie B n.6 La Serie B si ferma per le nazionali: 49 giocatori in giro per tre continenti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
Immagine news Serie C n.2 Il giorno della verità... o forse no. In casa Livorno cresce l'attesa per la "rinascita" del club
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone C di Serie C: è un Giugliano già Capuanizzato
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone B di Serie C: Torres, una rosa piena di Spini
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone A di Serie C: Lecco e Brescia hanno un diavolo per Capello
Immagine news Serie C n.6 Ascoli, Oviszach: "Squadra costruita bene, ci giocheremo la B fino alla fine"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Juventus all'esame Atletico Madrid. La 3ª giornata di UWCL: programma e classifica
Immagine news Calcio femminile n.2 Champions League femminile, Lione al comando. Chelsea a valanga, si salva il Real Madrid
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "Le ragazze ci hanno messo anima e cuore, peccato"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Salvai: "Con l'Atletico Madrid sarà una gara spettacolare e tosta"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: "Abbiamo chiesto spiegazioni ufficiali dopo la gara di Monaco"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma femminile ancora ko in Champions League: giallorrosse battute in casa dal Valerenga
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?