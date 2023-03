Fiorentina, Bonaventura: "La Conference League è difficile, in trasferta sempre campi duri"

vedi letture

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha parlato al sito ufficiale viola dopo la vittoria in casa del Sivasspor nel ritorno degli ottavi di Conference League: "Non dobbiamo caricarci di troppa responsabilità, affrontando le partite una alla volta. Dobbiamo dare il nostro meglio e fare prestazioni. Siamo in un'ottima condizione e possiamo dare fastidio a tutti. Questa è una competizione difficile, in trasferta trovi sempre campi duri. Oggi lo stadio era pieno, la tifoseria ha spinto la squadra e nel terreno il pallone non rimbalzava neanche bene".