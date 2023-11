Fiorentina, caccia a rinforzi in difesa. C'è anche l'olandese Van Breemen del Basilea

La Fiorentina va in cerca di rinforzi per il mercato di gennaio, con particolare focus dedicato alla difesa, reparto in cui Italiano ha perso numerosi pezzi nel corso di questo avvio di stagione. Tra i vari nomi scandagliati dalla dirigenza gigliata, secondo quanto viene riferito da La Gazzetta dello Sport distribuita stamani nelle edicole di Italia, c'è quello di Finn van Breemen (20 anni).

Difensore olandese classe 2003 in forza al Basilea e in uscita dalla rosa della squadra svizzera, il giocatore vorrebbe giocare in Serie A e si sarebbe già detto attratto dall'ipotesi di poter sbarcare a Firenze.