Fiorentina, Commisso: "Franchi? Perplesso sui tempi. Davanti agli Uffizi c'è una gru da 22 anni"

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club viola, ha parlato anche del progetto della ristrutturazione del Franchi e della possibilità di costruire un nuovo stadio: "Voglio ringraziare il sindaco Nardella che sta cercando di portare avanti dalla sua parte il progetto su Campo di Marte, ma ho sentito solo che si inizierà, non quando si finirà e questa sarebbe una cosa importante. Sento tutti questi archistar che fanno i piani in tutto il mondo, ma essendo a Firenze da due anni ho le mie perplessità. Non so quando si finiranno i lavori, anche se andranno veloce su Campo di Marte. Qualcuno mi ha parlato di una gru davanti agli Uffizi da quasi 20 anni e stamani sono andato a scattare una foto e documentarmi se fosse vero. Mi hanno risposto di sì, quindi mi chiedo il perché? Il bando è stato vinto nel '99. Caro sindaco, non si può aspettare 22 anni per il Franchi. Bisogna sapere i tempi e quale sarà il futuro della Fiorentina perché se loro mettono i soldi e poi vorranno pagare i debiti con i soldi del club può darsi che non ci vada bene a noi. Bisogna vedere quale contratto si può fare con la città se loro faranno lo stadio. Il nostro contratto con la città finisce tra un anno e tre mesi, ci dobbiamo sedere e vedere come si continuerà per far giocare la Fiorentina a Campo di Marte".

E su Campi Bisenzio invece cosa ci può dire?

"Ancora non ho deciso se proseguire. Intanto voglio ringraziare il presidente Giani che ha parlato tra i giornali dicendo che io devo prendere un appuntamento se voglio parlare con lui. In Italia le cose forse sono differenti, ma in America quando qualcuno va a portare i soldi che ho portato io fino ad oggi a Firenze, quelli della politica dovrebbero facilitare gli investimenti del privato e non controllarli. Spero che non si offenda nessuno, ma per quello che ho visto io è proprio questo invece quello che fanno. Che sia io o un altro investitore dovrebbero prenderci a braccetto e dirci: 'Vieni qua che ti faccio investire'. Tornando su Bagno a Ripoli, ho sentito qualcuno dire solo critiche sulla squadra, ma non parlare delle cose belle che facciamo. Si è parlato di asset della Fiorentina che si può rivendere un domani, ma questo è un rischio. è un investimento che la Fiorentina sta facendo, il valore non si sa: può darsi che sia di più, di meno o che non ci sia. Il valore è determinato da chi compra e chi compra solitamente cerca di fare un accordo come ho provato a fare io e non è necessario che tu spenda 1 miliardo di dollari o 100 milioni di dollari e poi quello ti dica che ti dà quello che poi hai speso. Facciamo un esempio: il Parma di Parmalat, la Lazio di Cragnotti, la Roma di Sensi e posso continuare. Il Torino prima di questa proprietà... Nessuno ha venduto le loro aziende per quello che hanno messo lì dentro. Il Napoli è stato preso per praticamente niente. Nessuno può dire, né io né loro che è un asset che si può sempre vendere per quanto si è speso. Funziona così nella Mediacom come negli investimenti che uno fa nelle squadre".