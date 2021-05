Fiorentina, Commisso: "Non parlo del futuro, ringrazio Iachini. Altre risposte dopo Cagliari"

vedi letture

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato così a DAZN dopo la vittoria sulla Lazio: "Da quando Vlahovic ha palleggiato con me ha fatto tanti gol: se volete imparare, venite da me! (ride, ndr) Sono sposato da 47 anni, è il primo che non faccio l'anniversario con mia moglie ma i ragazzi mi vogliono in Italia. Devo fare sacrifici, speriamo portino fortuna".

Si parla del futuro...

"Non parlo di allenatori, ringrazio a Iachini che ha fatto una splendida partita rendendo tutti i fiorentini contenti perché ci siamo quasi salvati dalla Serie B".

A che punto è il Viola Park e lo stadio?

"Il primo benissimo, c'è un ricorso e capiremo sulla sospensiva. Per lo stadio sto parlando col sindaco per capire cosa si può fare sul Franchi".

Contento per questa stagione?

"Dopo tutti i soldi che ho messo non pensavo certo di arrivare a tre turni dalla fine per salvarci, mi aspettavo molto meglio, almeno la sinistra della classifica. Ora però pensiamo a Cagliari e poi darò altre risposte a Firenze".