Ufficiale Desenzano, ecco Vincenzo Millico. Arriva a titolo definitivo dal Casarano

Il Desenzano F.C. è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo dal Casarano le prestazioni sportive di Vincenzo Millico. L’attaccante ha sottoscritto con il club biancazzurro un contratto biennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2028.

Vincenzo Millico, la carriera

Nato a Torino il 12 agosto 2000, Millico è cresciuto nei settori giovanili di Juventus e Torino, completando con la formazione granata il proprio percorso fino all’esordio in Serie A, arrivato nel febbraio 2019. Con il Torino ha avuto anche l’opportunità di debuttare nelle competizioni europee, andando a segno nei preliminari di Europa League. Nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Frosinone, Cosenza, Cagliari, Ascoli, Foggia e Ternana, prima dell’esperienza maturata con il Casarano.

Le prime parole

“Sono molto contento di essere qui e di iniziare questa nuova avventura - ha raccontato ai canali ufficiali del club lombardo -. La possibilità di giocare in un modulo adatto alle mie caratteristiche ha avuto un peso importante nella mia scelta e credo che ci siano tutti i presupposti per esprimermi al meglio. Non vedo l’ora di mettermi alla prova nel Girone A, un campionato competitivo e stimolante, e di dare tutto per questa società e per i nostri tifosi“.