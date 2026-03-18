TMW Fiorentina, domani c'è il Rakow: tutti presenti alla rifinitura. Recuperati Gosens e Fortini

Solo buone notizie per la Fiorentina di Paolo Vanoli, che si sta allenando al Viola Park alla vigilia della partita contro il Rakow, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Come raccolto da TMW, presenti tutti i giocatori, compresi Robin Gosens, Niccolò Fortini e Moise Kean. Il tedesco ha dunque smaltito il trauma toracico posteriore che aveva rimediato contro la Cremonese lunedì sera.

Aggregati al resto del gruppo pure i giovani Braschi, Conti, Puzzoli, Trapani, Bonanno, Montenegro, Evangelista, Keita e Mazzeo. Regolarmente a disposizione Marco Brescianini e Daniele Rugani, che però non sono stati inseriti in lista UEFA e non prenderanno parte al match. Al Franchi la gara d'andata è terminata 2-1 per i viola.