Fiorentina, dubbio Gudmundsson per l'Inter: la decisione verrà presa all'ultimo istante

vedi letture

Albert Gudmundsson si allena in gruppo ed è in pianta stabile con il resto dei compagni, ma la decisione definitiva sulla sua convocazione contro l’Inter - come riporta La Gazzetta dello Sport - verrà presa da Raffaele Palladino poche ore prima della partita, perché l’allenatore vuole prendersi tutto il tempo a disposizione.

La lista dei convocati sarà diramata nella giornata di domani e soltanto in quel momento si saprà con sicurezza se Gud farà parte della sfida e potrà finalmente

rientrare in gare ufficiali dopo l’infortunio dello scorso 20 ottobre a Lecce. La certezza è che l’islandese farà di tutto per esserci e lo ha detto chiaramente all’allenatore che ha la stessa voglia di riaverlo a disposizione.

Tutto però senza correre alcun rischio perché non sono ammesse ricadute vista l’importanza del giocatore e i molti impegni che attendono la Fiorentina in dicembre. I viola infatti, dopo il match contro i nerazzurri di Inzaghi, torneranno in campo mercoledì nel derby contro l'Empoli valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In campionato, invece, da qui alla fine di dicembre affronteranno in sequenza Cagliari, Bologna, Udinese e Juventus. In mezzo anche due impegni della League Phase di Conference League, contro LASK e Guimaraes.