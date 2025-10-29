TMW Fiorentina, è crisi totale. Ma la società non mette in discussione la panchina di Pioli

La Fiorentina crolla anche a San Siro e cede il passo all'Inter per 3-0. Al termine della partita i sostenitori della squadra viola presenti al seguito della squadra, circa 700, hanno chiamato la squadra sotto al settore ospiti per esprimere la propria insoddisfazione, declinata anche in rabbia e cori di palese rimostranza.

Nonostante la crisi nera della Fiorentina, che si mantiene sempre al penultimo posto della classifica, secondo quanto appreso da TMW la Fiorentina non ha avviato alcuna riflessione sul futuro di Stefano Pioli, che quindi dovrebbe essere confermato sulla panchina dei toscani anche per la prossima partita, domenica pomeriggio alle ore 15 contro il Lecce. Per quello che diventa già un viatico: più che uno scontro salvezza, un passaggio essenziale per Pioli per provare a evitare l'esonero.

A proposito di Pioli e del suo futuro, tra l'altro, così aveva parlato nel pre-partita Alessandro Ferrari, dg della Fiorentina: "Dobbiamo sicuramente trovare la strada. Abbiamo una guida esperta, che ha la nostra stima e fiducia e abbiamo scelto per un percorso lungo, si chiama Stefano Pioli. Con lui ci sono staff, dirigenza e presidenza che cercano di portare serenità nella testa dei giocatori. Forse ci manca quello più di tutto".