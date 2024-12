Fiorentina, Ferrari: "Partita non come le altre. Tifosi? Bella sorpresa, un valore in più"

Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Juventus.

L'importanza di avere Bove insieme a voi?

"E' bellissimo, per noi non è una partita come le altre. Edoardo è un ragazzo che fa gruppo, a cui tutti vogliono bene e ci fa piacere averlo accanto a noi".

A gennaio sarete veloci a cedere gli scontenti?

"Più che non contento, magari gioca poco e vuole giocare di più. Col presidente ci siamo confrontati in questi ultimi giorni: affronteremo il mercato con l'obiettivo di non rovinare quanto fatto fino ad oggi e cercheremo di accontentare chi chiederà di giocare altrove".

Tanti affari ultimamente con la Juve?

"Abbiamo cercato di fare sempre l'affare migliore per la Fiorentina, cercando di ottenere al massimo".

Una parola per i tifosi?

"Ci hanno fatto una bellissima sorpresa, ricordandoci quanto sia importante questa partita e che sono con noi anche se non sono allo stadio. Davvero un valore in più".