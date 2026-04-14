Fiorentina, Harrison pensa già al Crystal Palace: "Abbiamo una grande montagna da scalare"

Jack Harrison, esterno offensivo della Fiorentina, è intervenuto ai canali ufficiali del club viola, parlando così del match vinto 1-0 contro la Lazio: "È stata una bellissima da parte nostra, è qualcosa per cui ci stavamo preparando e che volevamo davvero oggi. Quindi, poter portare a casa i tre punti ci rende tutti ovviamente molto felici e molto soddisfatti di questo risultato".

È stato nominato MVP della partita.

"Grazie mille. Non penso solo a me stesso, ma penso che tutti oggi abbiamo fatto una grande prestazione di squadra. Abbiamo lavorato bene insieme difensivamente e abbiamo aiutato anche David (De Gea, ndr) a tenere la porta inviolata. Quindi, vincere oggi è stata la cosa più importante".

Adesso avrete qualche giorno per preparare il ritorno contro il Crystal Palace. Servirà un'impresa per andare in semifinale.

"Sì, abbiamo una grande montagna da scalare. Ora ci riposeremo e recupereremo, poi ci prepareremo per l'approccio a quella partita. Quindi sì, altre partite importanti in arrivo. Le affronteremo una alla volta, ma sappiamo che il lavoro non è ancora finito. Dobbiamo tenere la testa aperta e andare avanti così".