La Fiorentina la sblocca al 30': gol fantastico di Harrison, Lecce sotto 1-0
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La Fiorentina sblocca la partita al 30' grazie alla perla di Jack Harrison, che sfrutta al meglio l'assist di Mandragora, stoppa il pallone e con il mancino piazza il pallone sul palo lontano, rendendo vano il tuffo di Falcone. Il Lecce è sotto 1-0.
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