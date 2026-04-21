Fiorentina, paradosso Harrison: segna il primo gol ed è sempre in campo, ma l'addio è quasi certo

Dopo i due assist decisivi contro Verona e Lazio, mancava solo il primo timbro. Detto, fatto: contro il Lecce, Jack Harrison ha segnato la sua prima rete in maglia viola. L'esterno inglese sta vivendo un momento di forma smagliante, dimostrandosi ancora una volta decisivo. Solo una settimana fa, dopo il match con i biancocelesti, aveva svelato come Vanoli gli chiedesse con insistenza maggiore incisività sotto porta. Il messaggio dev’essere arrivato forte e chiaro e il suo gol - un tiro a giro da posizione defilata sul secondo palo, che ha ricordato, ci perdonerete il paragone, la traiettoria di Olise contro il Real Madrid - ha lasciato Falcone immobile.

Sempre in campo, ma futuro incerto

La Fiorentina lo ha strappato in prestito al Leeds negli ultimi giorni di mercato e lui, arrivato in sordina, ha ribaltato le gerarchie ed è diventato ben presto un titolare inamovibile. Tra gli infortuni che hanno colpito Solomon e Parisi e un equilibrio tattico che l’inglese garantisce come pochi, Paolo Vanoli lo ha finora impiegato per 18 volte in tutte le competizioni rendendolo il secondo acquisto più utilizzato della rosa alle spalle del solo Piccoli, che è arrivato a Firenze sei mesi prima dell’inglese. Nonostante i numeri e il massiccio impiego, però, il suo futuro in Serie A resta piuttosto incerto. Dopo il milione di prestito oneroso, per assicurarselo la Fiorentina dovrebbe ne versare nelle casse del Leeds altri 8, un’affare che al momento non sembra nelle priorità di Paratici e soci. Anche se le prossime partite potrebbero mutare uno scenario che ad oggi appare piuttosto certo.

Lui apre alla permanenza

Intanto il primo ad augurarsi un lieto fine è proprio il diretto interessato. Una settimana fa, al fischio finale della partita contro la Lazio, Harrison aveva dichiarato. “Il futuro? Vedremo cosa succederà a fine stagione”. Anche se poi aveva ammesso: “La città e il club sono fantastici e io sono molto felice qui a Firenze”.