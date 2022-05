Fiorentina, idea Dodo dello Shakhtar per sostituire Odriozola sulla fascia destra

Secondo quanto riferito dall'edizione fiorentina de La Repubblica, il club viola avrebbe messo gli occhi su Dodo dello Shakhtar Donetsk come potenziale sostituto di Odriozola. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2025 con gli ucraini ma l'invasione russa ha cambiato le prospettiva sul suo futuro. Oltre a Bellanova del Cagliari, quello del brasiliano è il nome nuovo per la sostituzione del giocatore del Real Madrid.