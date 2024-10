Fiorentina, Ikone: "Dobbiamo spingere ancora e vincere sempre, anche con la Roma"

vedi letture

Jonathan Ikone, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la partita di Conference League vinta con il punteggio di 2-4 sul campo del San Gallo, in cui ha segnato una doppietta: "Sono contento per gol e vittoria, era una squadra difficile da battere e abbiamo fatto bene. Siamo stati bravi".

Abbiamo visto il mister contento.

"Tutti erano contenti, anche io sono felice per gol e vittoria ma dobbiamo spingere ancora, per vincere sempre. La squadra gioca bene, abbiamo trovato la forza per vincere oggi e sono contento per me e la squadra".

L'abbiamo vista andare anche sotto ai tifosi a fine partita.

"Ci sono sempre i tifosi con noi. L'abbiamo fatto anche per loro".

Adesso arriverà la Roma.

"Dobbiamo spingere per vincere perché la Roma è ancora più forte, gioca meglio e dobbiamo fare le cose per bene".

Classifica Conference League:

Chelsea 6 (differenza reti +5)

Fiorentina 6 (+4)

Legia Varsavia 6 (+4)

Lugano 6 (+4)

Vitoria Guimaraes 6 (+3)

Jagiellonia 6 (+3)

Hearts 6 (+3)

Rapid 6 (+2)

Heidenheim 6 (+2)

Shamrock Rovers 4 (+3)

Borac Banja Luka 4 (+1)

Paphos 3 (+2)

Cercle Brugge 3 (+2)

NK Celje 3 (+2)

Molde 3 (+2)

Omonia 3 (+2)

Olimpija Lubiana 3 (+1)

Noah Yerevan 3 (+1)

The New Saints 3 (0)

Astana 3 (-1)

Gent 3 (-1)

Vikingur Reykjavik 3 (-2)

Helsinki 3 (-2)

Djurgarden 1 (-1)

Copenaghen 1 (-1)

Apoel Nicosia 1 (-1)

Betis Siviglia 1 (-1)

LASK 1 (-2)

Panathinaikos 1 (-3)

Dinamo Misk 0 (-2)

Mlada Boleslav 0 (-3)

TSC Backa Topola 0 (-4)

Basaksehir 0 (-5)

Petrocub Hincesti (-5)

San Gallo 0 (-6)

Larne 0 (-6)