Fiorentina, Ikoné può essere riscattato dal Como: Fortini e Valentini saranno confermati

La Fiorentina pensa alla prossima stagione. Dopo aver raggiunto in extremis la qualificazione alla prossima Conference League, il club viola ha dovuto fare i conti con le dimissioni di Raffaele Palladino. Alla ricerca ancora di un allenatore, la società intanto pensa anche alle situazioni dei prestiti ma soprattutto di chi potrebbe partire per creare poi un tesoretto da reinvestire sul mercato. Fra i giocatori che potrebbero partire a titolo definitivo ci sono sia Jonathan Ikoné che Antonin Barak.

Ikoné verso Como, in attesa di novità da Kasimpasa

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’attaccante francese potrebbe essere riscattato dal Como per la cifra di 8 milioni di euro. Per quanto riguarda invece l’ex Lecce si attendono novità dal Kasimpasa che potrebbe investire sia 6 milioni di euro per riscattare lui sia altri 3 per Josip Brekalo, anche lui a titolo temporaneo ma con opzione nella formazione turca.

Fortini e Valentini verso il sì

Da decifrare poi le situazioni che portano agli altri giocatori che rientreranno alla base, da Nzola a Infantino passando per Christensen, per cui potrebbe essere rinnovato il prestito con la Salernitana. Per quanto riguarda Nicolas Valentini e Nicolò Fortini potrebbero essere integrati in rosa per la prossima stagione.