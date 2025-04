Fiorentina, il dottor Manzuoli sull'infortunio di Gosens: "Il comunicato del club è confortante"

La Fiorentina è alle prese con l'infortunio di Robin Gosens, un problema che lo ha tenuto fuori nelle ultime uscire della squadra di Palladino. Ai microfoni di Radio FirenzeViola è intervenuto Marcello Manzuoli, storico ex medico sociale della Fiorentina: "Bisogna vedere l'entità dell'edema e qual è il trauma che l'ha provocato. Sono le due cose fondamentali, perché l'edema è un accumulo di liquidi all'interno dell'osso e può essere legato a varie cause".

Prosegue sul comunicato in merito a Gosens: "Da una parte è confortante, perché se l'edema permette di potersi allenare e poi giocare vuol dire che non siamo davanti a una certa gravità. Un atleta che se lo porta dietro da tempo e ci convive, può essere positivo. L'edema osseo richiede riposo ma quello di Gosens non mi sembra un caso grave".

Il report della Fiorentina

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Robin Gosens sta effettuando un protocollo conservativo di recupero a seguito di un trauma occorso al ginocchio destro durante l’allenamento di rifinitura di sabato 29 marzo. La gestione dell’edema osseo del piatto tibiale, concordata con il Prof. Finck, sta proseguendo regolarmente e il calciatore sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni. Nel prepartita della sfida contro il Milan di sabato scorso il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari aveva parlato così in merito all'infortunio occorso a Robin Gosens: "Gosens ha avuto un fastidio a un vecchio suo problema. Per fortuna sa anche come affrontarlo. Stiamo cercando di rimetterlo in pista il più in fretta possibile. Lui è molto attento e stamattina si è allenato al Viola Park".