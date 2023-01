Fiorentina, Italiano: "Stiamo deludendo i nostri tifosi. Jovic? Deve mettere più dinamismo"

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il ko subito con il Torino: "I tifosi si aspettavano la vittoria e chiaramente sono delusi. Sono delusi perché continuiamo a deluderli sotto porta, non riusciamo a concretizzare. Abbiamo perso la gara nel primo tempo, siamo stati lenti e prevedibili. Paghiamo questo primo tempo. Ci prendiamo questi fischi, che data la sconfitta sono giusti. Paghiamo tanti infortuni di giocatori troppo importanti per noi, abbiamo alti e bassi, alterniamo grandi prestazioni a gare meno brillanti. E' lo specchio del nostro girone di andata. Sono convinto che recuperando qualche giocatore chiave, nel girone di ritorno possiamo incidere maggiormente"

Giocatori troppo nervosi?

"Sinceramente non li vedo così nervosi e preoccupati. Prima del ko di Roma avevamo fatto diversi risultati utili di fila, dove eravamo cresciuti anche dal punto di vista realizzativo. Dal punto di vista mentale i ragazzi stanno bene, non era semplice giocare una gara come questa contro il Torino. Non riusciamo a buttare dentro il pallone, una mancanza che credevamo di aver risolto, invece continua a venire fuori. Questa poca continuintà ci sta facendo perdere punti.

Che tipo di lavoro si può fare su Jovic?

"Abbiamo provato anche di metterlo come 10, gli piace stazionare negli ultimi 20 metri. Ha le qualità per essere decisivo, sta a lui mettere più dinamismo e concretezza che un attaccante deve sapere sfruttare".