Fiorentina, Italiano: "Stiamo recuperando Nico Gonzalez. Complimenti a Bianco per l'esordio"

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, ha parlato ai canali ufficiali del club viola, rispondendo ad alcune domande dei tifosi: "Castrovilli lo abbiamo recuperato al 100%. Adesso serve metterlo in condizione, alzando il minutaggio e lavorando sulla tenuta fisica. Penso che in questo nuovo assetto possa giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Credo però che più avanti venga impiegato e meglio possa rendere”.

Cosa pensa di Bianco?

“Ormai fa parte della rosa della prima squadra da inizio anno. In questi mesi è stato bravo a crescere e a mettersi a disposizione. Gli faccio i complimenti per il suo esordio. Verrà gestito com'è stato fatto fin dall'inizio della stagione. Siamo contenti per come sta rendendo”.

Altri giovani possono arrivare in prima squadra?

“Sono ragazzi che hanno grande entusiasmo e molta intensità durante gli allenamenti. Hanno tanta fame di fare bene. Siamo contenti, e non solo Bianco può mettermi in difficoltà sulle scelte di formazione”.

Come sta Nico Gonzalez?

“Lo aspettiamo a braccia aperte ansiosi di averlo a pieno regime. Sono pochi gli allenamenti che ha fatto con la squadra, ma sta bene e pian piano lo stiamo recuperando. Lui ha voglia ed è carico di tornare”.

Sassuolo avversario difficile?

"Il Sassuolo è una squadra che mette in difficoltà chiunque. L’anno scorso non siamo riusciti a batterli, faremo di tutto per ottenere i tre punti. Cercheremo di dare il meglio, come sempre”.

Sui tifosi?

“Essere trascinati ci porta una grande carica. Sappiamo che il nostro pubblico può darci questo, cercheremo di dare a loro una bella gioia dopo il pareggio contro il Monza”.