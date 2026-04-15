Fiorentina, Kean out nella rifinitura. Fabregas apre a nuovi acquisti: le top news delle 18

Seduta di rifinitura per la Fiorentina alla vigilia della sfida contro il Crystal Palace, valida per il ritorno dei quarti di finale. Ai viola, dopo la sconfitta per 3-0 dell'andata a Londra, servirà una vera e propria impresa per centrare la qualificazione alla semifinale e non arrivano buone notizie sul fronte Moise Kean. L'attaccante dei viola non è infatti presente all'allenamento e molto probabilmente sarà dunque out anche per la gara di domani sera

Nel corso della sua conferenza stampa a due giorni dal match contro il Sassuolo, Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato del centrocampo dei neroverdi: "È forte. Kone non lo conoscevo molto, sta facendo una grandissima stagione, ne parlo spesso con Ludi. Ha una fame incredibile, migliora settimana dopo settimana. Matic è come mio fratello, ho giocato con lui e mi ha dato la vita. È intelligente come nessuno. Gestisce le dinamiche delle partite, un'altra categoria. Thorstvedt lo conosciamo bene, per i dati dà risultati molto alti di performance. Lipani capitano dell'U21 italiana, magari alle volte deve aspettare il suo momento, ma perché il livello è molto alto. Il mio vice a Madrid? Siamo sempre in movimento. Vedere il giocatore dal vivo, sensazione e controllo, troppo importante. Stiamo cercando per il futuro, per migliorare, sappiamo i risultati di Nico Paz e Ramon".

Cristiano Giuntoli è uno dei dirigenti più importanti in Italia che al momento però è senza squadra dopo l'avventura alla Juventus. Come è normale che sia quindi, molti club stanno monitorando attentamente la sua situazione e potrebbero proporgli un nuovo progetto in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l'ex Napoli è uno dei nomi in lizza per il futuro del Marsiglia, ma ha avuto contatti pure con società di Premier League.