Kean-Fiorentina, futuro ancora da scrivere: il Como osserva, Paratici riflette senza fretta

Il destino di Moise Kean è uno dei temi più delicati dell'estate viola. Tra le valutazioni dell'attaccante, le riflessioni della Fiorentina e l'eventuale inserimento di club interessati, la situazione è ancora aperta e lontana da una definizione. Il centravanti classe 2000, impegnato nel recupero dall'infortunio che lo ha costretto a chiudere anzitempo la stagione, sta approfittando delle vacanze per tornare al meglio della condizione. Al momento, però, non avrebbe ancora comunicato alcuna decisione sul proprio futuro. La priorità resta il recupero fisico, mentre i suoi rappresentanti stanno sondando il mercato per capire se possano emergere progetti tecnici e sportivi in grado di convincerlo a cambiare maglia.

Dal canto suo, la Fiorentina si prepara a discutere il tema con la proprietà Commisso nel corso di un incontro negli Stati Uniti insieme a Fabio Paratici. Sul tavolo ci sarà anche la strategia da adottare nei confronti dell'attaccante. Il recente rinnovo contrattuale garantisce al club una posizione di forza, ma il peso dell'ingaggio rappresenta un elemento da considerare, soprattutto in una stagione senza competizioni europee.

Al momento non risultano offerte concrete. Tra le società che potrebbero eventualmente affondare il colpo viene indicato il Como, pronto a investire dopo la storica qualificazione in Champions League e interessato anche a incrementare la presenza di giocatori italiani in rosa. Più complicata la pista che porta ad altri club di Serie A, anche se il Milan potrebbe valutare il profilo di Kean una volta completata la riorganizzazione tecnica. La sensazione, comunque, è che la Fiorentina ascolterebbe eventuali proposte solo a partire da cifre superiori ai 30 milioni di euro. A riportarlo è FirenzeViola.it.