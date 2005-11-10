Fiorentina, Kean si ricarica tra musica e famiglia negli States: il punto tra clausola e futuro

Dopo una stagione difficile, Moise Kean sta cercando di ritrovare serenità lontano dai riflettori. L'attaccante della Fiorentina, fermo da aprile per il problema alla tibia che ne ha compromesso il finale di campionato, si sta dividendo tra gli affetti più cari e la musica, una passione che lo accompagna da sempre. Nelle ultime stories pubblicate sui social è comparso prima davanti a cuffie e microfoni, poi all'ospedale pediatrico di Atlanta. Qualche giorno prima era stato invece a Londra insieme al figlio maggiore, approfittando della pausa per dedicarsi alla famiglia.

Il campo, però, resta inevitabilmente al centro dei suoi pensieri. Dopo la straordinaria annata 2024-25, chiusa con 25 gol e la definitiva consacrazione in maglia viola, l'ultimo anno non è andato come sperato. I problemi fisici e le difficoltà vissute dalla Fiorentina hanno pesato sul rendimento del centravanti, che non è riuscito a raggiungere la doppia cifra fermandosi a nove reti. Un bottino lontano da quello a cui aveva abituato i tifosi e che ha inevitabilmente alimentato alcune riflessioni sul suo futuro.

La Fiorentina osserva e valuta. Nel contratto di Kean è presente una clausola da 62 milioni di euro, valida nei primi quindici giorni di luglio, ma al momento non sembrano esserci molti club disposti a investire una cifra simile. Un anno fa il giocatore aveva scelto di restare a Firenze, rinunciando anche a offerte economicamente molto vantaggiose, per riconoscenza verso una piazza che lo aveva aiutato a rilanciarsi. Adesso la priorità è un'altra: lasciarsi alle spalle gli acciacchi degli ultimi mesi e ripartire con entusiasmo, in viola o altrove.