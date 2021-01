Fiorentina, Lirola non va neanche in panchina: autorizzato dal club a partire per Marsiglia

Pol Lirola, come è possibile rilevare dalle note arrivate in tribuna stampa oggi pomeriggio allo stadio, non figura né in campo né in panchina. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il terzino spagnolo (che ieri dopo la rifinitura era stato convocato regolarmente) ha ricevuto nella giornata di oggi l'ok da parte della Fiorentina per spostarsi in Francia ed effettuare le visite mediche con il Marsiglia, che lo acquisterà con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si conclude dunque l'avventura del classe '97 con la maglia viola.