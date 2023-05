Fiorentina, Mandragora: "Vogliamo finire alla grande. I tifosi sognano la coppa? Anche noi..."

La Fiorentina batte la Roma per 2-1 e conquista tre punti utili soprattutto per il morale. Uno dei protagonisti del match, autore dell'assist per il momentaneo pareggio di Jovic, è Rolando Mandragora, che ai microfoni di DAZN, racconta le proprie emozioni: "Volevamo regalare al pubblico una vittoria ed è bello finire in casa così. Ora abbiamo il Sassuolo e poi ci prepareremo per la finale di Conference League. Dovevamo invertire il trend, nel primo tempo siamo stati in svantaggio, poi siamo riusciti a ribaltarla.

Siamo molto contenti di questa vittoria. Stiamo bene insieme, siamo una famiglia e penso si veda in campo. Se c’è da aiutare un compagno ci siamo. I risultati sono arrivati un po dopo e ora vogliamo finire alla grande.I tifosi sognano la coppa? Anche noi.