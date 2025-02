Fiorentina, Ndour: "Oggi con cattiveria, tre punti meritati. Bello l'esordio da titolare"

In campo nel ritorno alla vittoria della Fiorentina contro il Lecce, ai microfoni di DAZN, Cher Ndour ha commentato la gara giocata dai suoi: "Siamo entrati in campo con la cattiveria giusta, venivamo da tre sconfitte consecutive. Abbiamo meritato la vittoria, giocando da squadra e sono veramente felice di aver giocato dal primo minuto quest'oggi".

Qual è stato il primo impatto in Serie A?

"Pur giocando all'estero, la Serie A l'ho sempre seguita. Sicuramente, è un campionato molto fisico e devo trovare il massimo della forma perché non trovavo 90 minuti in campo da tanto tempo. Sono contento della mia risposta e spero di poter continuare così. Da quando sono arrivato, oggi ho avuto la possibilità di scendere sul terreno di gioco con uno schema diverso. Mi sto conoscendo con i compagni e con l'andare dei giorni conto di poter migliorare e crescere".

La partita del Franchi apre le danze della 27^ giornata di Serie A, con la Fiorentina in particolare chiamata a dare qualche risposta dopo tre brutte sconfitte consecutive. Per farlo Palladino ribalta l’assetto creato con la difesa a quattro e passa a tre, con un centrocampo più robusto.

I due quinti confezionano il gol del vantaggio per la Viola già al minuto 9: sgroppata di Dodo e cross vincente per l’1-0 firmato da Gosens. Comincia quindi a piovere e con la pioggia arriva pure la reazione del Lecce allo svantaggio: i salentini cominciano a prendere campo col palleggio, ma senza tramutarlo in vere e proprie occasioni, se non per un tiro di Krstovic ribattuto da De Gea. Appena prima dell’intervallo ci prova anche Karlsson, favorito da un rimpallo, ma anche lui è respinto. Al doppio fischio dell’arbitro dunque risultato parziale di 1-0.

Nessuno dei due allenatori mette mano alla panchina tra le due frazioni e alla ripresa in campo ci sono gli stessi ventidue protagonisti di inizio match, Giampaolo si limita giusto ad invertire i due esterni in avvio di seconda frazione. Al 73’ la Fiorentina ha l’occasione di raddoppiare, con il rigore assegnato da Marinelli per mano di Pierret su colpo di testa di Mandragora, che Beltran però spara sul palo. Per poco sul ribaltamento di fronte non pareggia poi il Lecce, ma Veiga fa tutto bene fuorché il tiro a tu per tu con De Gea. Finale di sofferenza per i viola, che però resistono e portano a casa tre punti fondamentali per scacciare le nubi.