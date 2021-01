Fiorentina, nessun passo avanti nella trattativa con Vlahovic: il rinnovo è in stand by

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, è in stand by la trattativa per il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic con la Fiorentina. Il giocatore serbo, capocannoniere stagionale dei viola con 7 reti, ha il contratto in scadenza nel 2023 ma se qualche tempo fa il suo prolungamento con adeguamento sembrava una formalità, adesso c'è il rischio che non si arrivi alla nuova firma.