Fiorentina, niente alternative e offerte poco convincenti: ecco perché Pulgar è rimasto in viola

vedi letture

Erick Pulgar è stato a più riprese sul punto di lasciare la Fiorentina nel corso di questa sessione di mercato, ma alla fine il club viola ha deciso di far muro per due motivi: per la difficoltà di trovare un sostituto a costi contenuti e per l'assenza di proposte a titolo definitivo. Il cileno è stato seguito a lungo da Torino e Cagliari, entrambi interessati al prestito con diritto di riscatto. Discorso simile per il Valencia, che nell'ultimo giorno di mercato ha virato le proprie attenzioni su Oliva, calciatore dei sardi partito proprio in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni. I sardi sapevano già di aver perso il treno che poteva portare a Pulgar perché la Fiorentina non aveva nessuna intenzione di sedersi a un tavolo per trattare a poche ore dal gong e proprio per questo in queste ore tenterà l'assalto a Schone, con buona pace della prima richiesta di Di Francesco. Adesso Pulgar dovrà provare a rilanciarsi in viola con Prandelli, magari convincendolo a modificare il modulo in mediana passando a 4 per esaltare anche le qualità di un Amrabat in grande crescita. Poi in estate si vedrà, ma intanto Pulgar porterà a termine la sua seconda stagione fiorentina.