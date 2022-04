Fiorentina, Odriozola vorrebbe restare ma il Real spara alto: 20 milioni per il terzino spagnolo

vedi letture

La Fiorentina vorrebbe poter contare anche il prossimo anno su Alvaro Odriozola anche se, come scrive La Nazione, gli ostacoli da superare rimangono. L’asse Firenze-Madrid è caldo e Carlo Ancelotti si dice non abbia opposto grandi resistenze a lasciar andare lo spagnolo altrove. Le difficoltà riguardano la formula dell’accordo: il Real chiede almeno 20 milioni per lasciarlo andare. Lui però vorrebbe restare e con il traguardo europeo raggiunto sarebbe più facile trattenerlo.