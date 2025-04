Live TMW Fiorentina, Pablo Mari: "Il Parma è una grande squadra. Hanno difeso bene"

vedi letture

17:10 - Tra poco Pablo Mari, difensore della Fiorentina, parla in conferenza stampa dopo lo 0-0 con il Parma.

17:20 - Inizia la conferenza stampa.

Ancora problemi con le piccole.

"Non mi piace dire che contro le piccole non riusciamo a giocare, è una partita di calcio e può succedere tutto. Oggi affrontavamo una grande squadra e siamo riusciti a controllarla, nel secondo tempo ci è mancata lucidità negli ultimi metri. Loro hanno fatto una buona fase difensiva".

Quindi non avverte questo problema.

"No. Come detto ci è mancata lucidità ma abbiamo giocato con la voglia di fare tre punti".

Sentite di poter arrivare in fondo a tutto?

"Abbiamo degli obiettivi ma ragioniamo giorno su giorno. Ora capiamo cosa migliorare e giovedì giochiamo per passare il turno".

Come vedete la classifica?

"Mancano 18 punti e sono tantissimi. Non è facile perché ognuno si sta giocando qualcosa, nello spogliatoio però abbiamo degli obiettivi e per fare le cose dobbiamo avere più voglia degli altri".

Rimpiange di non essere in lista UEFA?

"La cosa più importante è accettare le scelte. Il mister l'ha presa, io faccio il massimo per aiutare i ragazzi a vincere le partite e lo sto facendo tutti i giorni".

17:23 - Termina la conferenza stampa.