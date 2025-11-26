Pablo Marì in difficoltà con la Juve, Vanoli: "Primo tempo sempre dietro a Vlahovic, poi ha reagito"

Con una situazione estremamente difficile in campionato, la Fiorentina è pronta a torna in campo ma in Conference League. Domani, l'avversario al Franchi sarà l'AEK Atene, ma per mister Paolo Vanoli in conferenza stampa c'è spazio anche per parlare di alcuni singoli (qui le dichiarazioni integrali). Su tutti, quello relativo al difensore Pablo Marì finito al centro di qualche critica per le ultime prestazioni, in particolare nell'ultima gara contro la Juventus: "Come sta attraversando questo momento? Avevo sentito parlare della sua leadership e lui all'interno dello spogliatoio viene seguito. Quello che mi è piaciuto è stata la reazione nel secondo tempo con la Juventus. Ma in alcune occasioni abbiamo sbagliato di reparto: se vedi un compagno in difficoltà avrebbero dovuto aiutarlo di più. Nel primo tempo ero arrabbiato perché ha avuto timore ed è sempre stato dietro a Vlahovic, ne abbiamo parlato e nel secondo tempo è andato bene. Questo è ciò che mi piace: parlare degli errori e far capire dove hanno sbagliato".

Può essere il momento di Richardson?

"Sono qui da 20 giorni e ho dimostrato con i fatti di non guardare in faccia nessuno. Chi da tutto in allenamento una possibilità l'avrà: è successo per Parisi, Kouadio e succederà per altri ragazzi... Adesso mi aspetto molto di più dai giocatori di esperienza, che trascinino fuori la squadra".

Perché la Fiorentina non ha mai visto il miglior Gudmundsson?

"Certe volte si sbaglia a giudicare le prestazioni in nazionale perché si vedono gli highlights o i tabellini. Il passaggio che deve far lui è capire che i campioni sono quelli che nei momenti difficili ti trascinano fuori. Io da Albert pretendo questo, perché ha qualità ed è importante per questo gruppo. Io sono convinto che alla fine ci darà grandi soddisfazioni, ma deve diventare questo. E da lui, come da altri, mi aspetto questo. Dai giovani mi aspetto energia, ma anche lo sbaglio. Da loro mi aspetto che nei momenti chiavi siano dei trascinatori".