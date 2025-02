Fiorentina, Palladino: "Ad Adli e Colpani serve ancora tempo. Zaniolo in crescita"

In conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato anche delle situazioni fisiche dei giocatori attualmente infortunati della rosa:

Vi siete pentiti di non aver preso un ulteriore attaccante a gennaio?

"Dispiace aver perso Albert, la sua è una stagione travagliata e sfortunata. L'infortunio di domenica è davvero accidentale, purtroppo è capitato e ora vediamo quanto tempo servirà, ci affidiamo all'area medica. Gli infortuni fanno parte del calcio, abbiamo fatto una scelta con la società. Gli infortuni a volte si concentrano in certe zone ed in questo momento siamo a corto davanti. Ora l'obiettivo è recuperarli, ma cercheremo di dare il massimo con quelli che abbiamo. Sui tempi non posso dire, stiamo facendo vari accertamenti".

I tempi di recupero e la situazione di Colpani?

"Non faccio il dottore. Ha avuto questa contusione al piede circa 25 giorni fa, se l'è portata un po' dietro. Stiamo cercando di capire quando tornerà a disposizione, vediamo nei prossimi giorni. Lui ha stretto i denti giocando a mezzo servizio, per me è un calciatore che dobbiamo recuperare al 100%".

Come sta e quando tornerà Adli?

"Ha avuto una distorsione alla caviglia, sta meglio e ha ripreso a correre ma serve tempo".

Come sta Zaniolo e come lo vede negli allenamenti? Può essere la rivelazione delle ultime di campionato?

"Me lo auguro. E' arrivato con voglia, mentalità e umiltà. Si è sacrificato col Como. Viene da un periodo in cui ha giocato poco, gli manca il ritmo gara e quindi serve tempo. In allenamento sta crescendo quindi mi aspetto una fase finale ottima per lui".