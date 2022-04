Fiorentina, per Repubblica servono rinforzi: "Alzare l'asticella per costringere Italiano a restare"

vedi letture

"Uscire per un’incertezza del portiere (il gol nel finale non conta) brucia di più che prendere una batosta", scrive l'edizione fiorentina de La Repubblica all'indomani dell'eliminazione della Fiorentina dalla Coppa Italia. Il quotidiano definisce "una follia la rotazione" in porta, tanto da chiedersi cosa sia passato nella testa di Italiano quando ha scelto Dragowski.

La medesima testata sottolinea poi la necessità di rinforzare la squadra viola per garantire la permanenza di mister Italiano, vero leader del nuovo progetto di Commisso: "Comunque vada a finire in estate bisogna alzare l’asticella del mercato per puntare in alto. Al netto dei prestiti e dei rinnovi che salteranno o che saranno confermati, c’è bisogno di investire per dare a Italiano una squadra che lo 'costringa' a rimanere qui".