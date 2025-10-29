Fiorentina, Pioli: "Ho promesso mari e monti appena arrivato, sicuro che ne usciremo"

Il mister della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo dell’Inter persa 3-0 e valevole per la 9^ giornata di Serie A.

La Fiorentina ha tenuto botta, poi è come se si fosse sciolta dopo il primo gol dell'Inter?

"E' evidente che abbiamo retto bene di squadra. Nel secondo tempo loro hanno spinto di più, noi siamo un po' calati e dopo non abbiamo avuto la forza per riprendere la partita".

Pensa di aver trovato la strada per risollevare la Fiorentina?

"Sì, il calendario è stato quello che è stato e delle volte ci abbiamo messo del nostro. Crediamo in quello che facciamo e vediamo nelle prossime partite. E' una situazione che pesa nella testa dei giocatori, dobbiamo restare concentrati e uniti per dimostrare nelle prossime partite che non meritiamo questa posizione. Non possiamo non cambiare la nostra posizione: ci dobbiamo riuscire e ci riusciremo".

Cosa serve per uscire dalla crisi?

"Dobbiamo uscire, abbiamo le qualità per farlo. In questo momento tutto è negativo, ma non ho mai avuto sensazioni di un gruppo che non ci crede e non lotta, ma oltre a questo dobbiamo vincere le partite e per riuscirci dobbiamo fare qualcosa in più degli avversari. Non possiamo essere sereni, ma domenica dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo per arrivare alla prima vittoria".

Il suo momento più complicato?

"Ne ho avuto di momenti difficili e questo lo è. Sono arrivato a Firenze promettendo mari e monti, ma mi sono trovato in una situazione che mai avrei immaginato. Credo nel lavoro e sono sicuro che ne usciremo".