Fiorentina, Pioli riscrive un record nella storia del club: mai i viola erano partiti così male

Che fine ha fatto la Fiorentina? La crisi della squadra viola non sembra avere più fine, tanto che il ko contro l'Inter ha scritto un nuovo, e poco gratificante, capitolo all'interno della storia del club gigliato: mai c'era stata una partenza così tanto negativa nei 99 anni di vita della squadra. Stefano Pioli ed i suoi hanno battuto un primato che resisteva dalla stagione 1977-1978.

All'epoca i punti fatti dopo nove giornate furono sei: frutto di una vittoria ottenuta proprio alla nona giornata contro il Bologna. Adesso i punti sono quattro, arrivati da altrettanti pareggi contro Cagliari, Torino, Pisa e Bologna. Un cammino che fa sì che la Fiorentina si ritrovi al penultimo posto, con lo spettro della Serie B che si sta facendo sempre più largo sopra la squadra.

Adesso la Fiorentina è attesa in campionato a due partite delicatissime prima della pausa delle nazionali di novembre: domenica 2 novembre al Franchi arriverà il Lecce e una settimana dopo ci sarà la trasferta al Ferraris contro il Genoa. Due gare che diranno molto del futuro del club e di Stefano Pioli.