Fiorentina, Prandelli: "Le paure sono andate via con le prestazioni. Grazie ragazzi"

Cesare Prandelli nell’immediato post partita di Torino-Fiorentina ha analizzato l’1-1 del ‘Grande Torino’: “In nove diventa tutto complicato ma devo ringraziare i miei giocatori perché hanno lottato per portare a casa una grande prestazione e per poco anche il risultato. Le paure vanno via con le prestazioni e la continuità grazie ad un gruppo di ragazzi che sanno sacrificarsi. Gli episodi hanno poi inciso sulla gara. Le espulsioni? Il giudizio che posso dare sarebbe di parte, non ho mai commentato le decisioni arbitrali”.

