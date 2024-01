TMW Fiorentina, preso Faraoni: sarà prestito con diritto di riscatto, stasera giocatore a Firenze

Marco Davide Faraoni è virtualmente un nuovo giocatore della Fiorentina: l'accordo con l'Hellas Verona è stato raggiunto nelle ultime ore per un prestito con diritto di riscatto in favore dei viola. Il laterale classe '91 sarà già in serata a Firenze, visto che l'accordo con il club viola era già stato raggiunto e nelle ore successive si sottoporrà alle visite mediche col suo nuovo club.

La Fiorentina risolve il problema della fascia destra, dove era rimasto il solo Kayode a disposizione

Per l'esterno di Bracciano, scuola Inter, in stagione 11 presenze e 1 assist con la maglia degli scaligeri di Marco Baroni: il suo addio è l'ennesimo di una campagna trasferimenti invernale che vedrà la società gialloblù molto attiva in uscita. La Fiorentina invece con il suo arrivo risolve il problema della fascia destra, dove l'infortunio di Dodò aveva lasciato Italiano col solo Kayode a disposizione, costringendo anche Parisi a cambiare fascia quando il giovane terzino italiano è rimasto fuori per infortunio.

La Fiorentina si copre dunque sulla corsia destra, dove aveva già liberato un posto per un nuovo arrivo con la cessione di Niccolò Pierozzi, passato in prestito alla Salernitana, dove ritrova il tecnico Filippo Inzaghi, fino al giugno del 2024.