Serie B, Padova-Pescara: la corsa salvezza passa dall'Euganeo

Ultimi 180 minuti di Regular Season in Serie B per decidere le sorti di 17 squadre su 20 del campionato cadetto. La corsa promozione e la corsa salvezza sono ancora apertissime e il match che si giocherà allo Stadio Euganeo tra Padova e Pescara interesserà proprio la volata per restare aggrappati alla categoria. Il fischio d'inizio è fissato questo pomeriggio, in contemporanea con tutte le altre gare della 37ª giornata, alle ore 15:00.

I padroni di casa guidati da Roberto Breda hanno perso l'ultima gara contro l'Entella: decisivo il gol di Luigi Cuppone al minuto 76. I biancorossi sono momentaneamente a +3 dal 16º posto, che li condannerebbe ai playoff, occupato dall'Empoli.

Il Pescara, invece, dall'arrivo a fine gennaio di Lorenzo Insigne ha cambiato forma: il Delfino è tornato prepotentemente in corsa per la salvezza ed è ora 17º in graduatoria. Le speranze della compagine di Giorgio Gorgone passano da questo match delicatissimo.

A dirigere la gara ci sarà Giuseppe Collu, della sezione di Cagliari. I suoi assistenti saranno Lorenzo Giuggioli e Gianluca Grasso. Il IV ufficiale designato è Lorenzo Massari. Al VAR pronta la coppia formata da Manuel Volpi e Lorenzo Maggioni.

COME ARRIVA IL PADOVA - Breda dovrebbe schierare i suoi con il 3-5-2: Sorrentino tra i pali, con Belli, Villa e Pastina a comporre il terzetto difensivo. Sulle corsie laterali Capelli e Favale, in mediana pronti Fusi, Crisetig e Varas. Il dubbio del tecnico resta quello in attacco, con Caprari e Di Mariano a giocarsi il posto al fianco di Bortolussi.

COME ARRIVA IL PESCARA - Gorgone recupera Bettella e il difensore si candida subito a partire dal 1' di Capellini al centro della retroguardia. Faraoni è in vantaggio su Letizia a destra, con l'altra fascia affidata a Cagnano. A centrocampo il trio Valzania, Brugman e Lamine Fanne è in vantaggio su Caligara. In avanti intoccabile Lorenzo Insigne, con lui più Olzer di Acampora per supportare Di Nardo.