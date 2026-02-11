Pescara sempre più ultimo, Faraoni duro: "Le chiacchiere stanno a zero, contano i fatti"

“Le chiacchiere stanno a zero, contano i fatti”. Parole secche quelle dell'esterno Marco Davide Faraoni, uno dei giocatori di maggiore esperienza in casa Pesacara, dopo la sconfitta casalinga contro il Catanzaro nel turno infrasettimanale che spinge sempre più verso il baratro della Serie C la formazione abruzzese. I biancazzurri infatti sono ultimi con appena 15 punti conquistati in 24 presenze, con otto punti dalla zona play out e dieci dalla salvezza diretta.

“Nel primo tempo un po' frenati, non riuscivamo a pressare e non possiamo permettercelo. - prosegue Faraoni come riporta Pescarasport24.it - Come si esce da questa situazione? Col lavoro e dando di più. Quello che ci siamo detti nello spogliatoio però non si dice, noi ci crediamo sempre”.