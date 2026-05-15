Fiorentina, primo contratto da professionista per il giovane portiere viola Gianmaria Fei
In attesa di capire quale sarà il futuro del titolarissimo David De Gea, sospeso tra permanenza a Firenze e rumors sulla Juventus, la Fiorentina ha blindato uno dei suoi portieri più promettenti in vista del futuro. Con una nota sul proprio sito ufficiale, la società di Commisso ha appena annunciato infatti di aver sottoscritto con Gianmaria Fei il primo contratto da professionista.
Il comunicato ufficiale della Fiorentina
Di seguito il comunicato del club: "ACF Fiorentina comunica che il portiere classe 2007 Gianmaria Fei ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Club gigliato. Il nuovo accordo legherà il calciatore alla Fiorentina fino al 30 giugno 2028".
I numeri stagionali di Fei
Impegnato quest'anno con la Primavera di mister Galloppa, il portiere classe 2007 ha giocato finora 15 gare stagionali.
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