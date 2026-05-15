Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Fiorentina, primo contratto da professionista per il giovane portiere viola Gianmaria Fei

Fiorentina, primo contratto da professionista per il giovane portiere viola Gianmaria Fei TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Giacomo Iacobellis
ieri alle 20:45Serie A
Giacomo Iacobellis

In attesa di capire quale sarà il futuro del titolarissimo David De Gea, sospeso tra permanenza a Firenze e rumors sulla Juventus, la Fiorentina ha blindato uno dei suoi portieri più promettenti in vista del futuro. Con una nota sul proprio sito ufficiale, la società di Commisso ha appena annunciato infatti di aver sottoscritto con Gianmaria Fei il primo contratto da professionista.

Il comunicato ufficiale della Fiorentina
Di seguito il comunicato del club: "ACF Fiorentina comunica che il portiere classe 2007 Gianmaria Fei ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Club gigliato. Il nuovo accordo legherà il calciatore alla Fiorentina fino al 30 giugno 2028".

I numeri stagionali di Fei
Impegnato quest'anno con la Primavera di mister Galloppa, il portiere classe 2007 ha giocato finora 15 gare stagionali.

Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 maggio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 maggio
Perinetti risponde a Vieri: "Qualcuno fa il furbo, a Napoli situazione anomala" Perinetti risponde a Vieri: "Qualcuno fa il furbo, a Napoli situazione anomala"
Cristante: "Bravi a seguire Gasperini anche nei momenti difficili. Malen in area... Cristante: "Bravi a seguire Gasperini anche nei momenti difficili. Malen in area è devastante"
Rrahmani: "Giovane e Alisson i peggiori da marcare. Tanti infortuni? Non è stato... Rrahmani: "Giovane e Alisson i peggiori da marcare. Tanti infortuni? Non è stato facile gestirli"
Dzeko: "A gennaio alla Fiorentina non ero contento. Roma? Spero in capitan De Rossi"... Dzeko: "A gennaio alla Fiorentina non ero contento. Roma? Spero in capitan De Rossi"
Balzarini: "Del Piero e la Juventus resteranno lontani per tanto tempo" Balzarini: "Del Piero e la Juventus resteranno lontani per tanto tempo"
Il figlio di Maradona consiglia il Napoli: "Dovesse andare via Conte, prenderei Sarri"... Il figlio di Maradona consiglia il Napoli: "Dovesse andare via Conte, prenderei Sarri"
Floro Flores: "Amo la metodologia di Maresca e Guardiola. Tra 10 anni mi vedo in... Floro Flores: "Amo la metodologia di Maresca e Guardiola. Tra 10 anni mi vedo in Serie A"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Atalanta, con Giuntoli può arrivare anche Sarri, che però rimane nel mirino del Napoli. Milan, Tare ad un passo dall’addio, D’Amico il nome più caldo. La Juventus insiste per Bernardo Silva
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Dal derby di Roma a Genoa-Milan o Juve-Fiorentina: tutte le probabili formazioni del 37° turno
Immagine top news n.1 "Milan senza Champions? Sarebbe un fallimento": Cardinale si sfoga e promette cambiamenti
Immagine top news n.2 El Shaarawy-Roma, è finita: il Faraone annuncia l'addio a zero e ripercorre le sue 9 stagioni
Immagine top news n.3 Caos a Madrid, Perez vuole un leader: l'accordo per il ritorno di Mourinho è a un passo
Immagine top news n.4 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 37ª giornata di campionato
Immagine top news n.5 El Shaarawy saluta la Roma: "Una parte di me resterà, certe storie non finiscono davvero"
Immagine top news n.6 Fiorentina, risoluzione consensuale con Stefano Pioli. La nota e tutti i dettagli
Immagine top news n.7 "Cardinale, Tare, Allegri e la guerra di potere all'interno del Milan". Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "Cardinale, Tare, Allegri e la guerra di potere all'interno del Milan". Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Maresca il dopo Guardiola al City. Ma il calcio italiano lo bocciò subito al Parma
Immagine news podcast n.2 La stagione di Chivu ha un solo (grande) difetto: sarà un grande allenatore
Immagine news podcast n.3 Chivu e non solo: Grosso, Abate, Aquilani e De Giorgio tecnici che avanzano. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 "Dybala e non solo, Roma al lavoro sui rinnovi. E un portiere può salutare". Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Corsa Champions, chi rischia di più nel weekend secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, che cosa fa Ibra? Fiorentina vuole sgambettare la Juve"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Genoa-Milan sarà la partita decisiva per la lotta Champions"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 maggio
Immagine news Serie A n.2 Perinetti risponde a Vieri: "Qualcuno fa il furbo, a Napoli situazione anomala"
Immagine news Serie A n.3 Cristante: "Bravi a seguire Gasperini anche nei momenti difficili. Malen in area è devastante"
Immagine news Serie A n.4 Rrahmani: "Giovane e Alisson i peggiori da marcare. Tanti infortuni? Non è stato facile gestirli"
Immagine news Serie A n.5 Dzeko: "A gennaio alla Fiorentina non ero contento. Roma? Spero in capitan De Rossi"
Immagine news Serie A n.6 Balzarini: "Del Piero e la Juventus resteranno lontani per tanto tempo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Spezia e Pescara in Serie C: Zauli e Marcolini spiegano i rischi del ritorno
Immagine news Serie B n.2 Lega B, incontro fra Ministra Locatelli e Presidente Bedin sul tema dell'inclusione
Immagine news Serie B n.3 Sudtirol, Castori: "Bari piazza calda come Salerno. Pari che ci sta stretto"
Immagine news Serie B n.4 Bari, Di Cesare: "Potevamo fare meglio, ora la partita della vita a Bolzano"
Immagine news Serie B n.5 Bari, un precedente che fa sperare: la Ternana e il playout della stagione 2023/2024
Immagine news Serie B n.6 Venezia presenta “Venezia Futuro”: Il primo passo nella formazione dei giovani calciatori
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casertana, De Lucia rompe il silenzio: "Abbiamo reso magica un'annata di incognite"
Immagine news Serie C n.2 Ascoli, Tomei: "Il destino è nelle nostre mani. Più sereno col VAR che con il FVS"
Immagine news Serie C n.3 "Ho fondato la Ternana Bandecchi 1925. Sarà una storia bella", l'annuncio del Sindaco
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Corini: "Casarano entusiasta. Fiduciosi per il recupero di Mallamo"
Immagine news Serie C n.5 Alcione Milano, Gallazzi: "Puntiamo alla Serie B entro due stagioni"
Immagine news Serie C n.6 Giugliano, Coulibaly può tornare in campo: "Ho vissuto un incubo, ora voglio solo ripartire"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Inter, chi conquisterà la Coppa Italia?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Bologna, Conte vuole chiudere il discorso Champions
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Parma-Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Parma Women, Valenti: “L’attenzione all’equilibrio importante per la salvezza”
Immagine news Calcio femminile n.2 Sorteggio duro per l'Italia nella fase finale del Mondiale U20: ci sono Giappone e USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter, dopo cinque stagioni è addio con Csiszar: non sarà rinnovato il suo contratto
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Catena: "Con la Lazio per il 4° posto. Noi vogliamo la vittoria a tutti i costi"
Immagine news Calcio femminile n.5 Consolidamento del vertice e crescita della base. I piani di Malagò e Abete sul femminile
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Severini: "Più rammarico che gioia. Volevamo centrare la Champions"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Sauro Fattori, dalla Fiorentina un viaggio lungo una vita nel calcio italiano Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Caos Roma-Lazio: Lega vs Prefettura, la deriva del calcio italiano